В дагестанском лагере отравились более 70 юных спортсменов

В спортивном лагере в Дагестане более 50 детей госпитализированы с кишечной инфекцией. Инцидент случился в Шамильском районе.

"По предварительной информации, в населенном пункте Хучада поступило сообщение о массовом отравлении. Всего с острой кишечной инфекцией в местную больницу обратились 73 ребенка", - сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Он уточнил, что после осмотра врачами 54 ребенка были госпитализированы. Всего же в лагере на момент происшествия отдыхали 90 детей.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в одном из детских лагерей Саратова массово отравились отдыхающие. По факту случившегося проводится проверка.