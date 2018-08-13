Посольство РФ ответило на заявления о "русском следе" в беспорядках в Шарлотсвилле

Посольство РФ в США назвало абсурдным заявление американского политика о причастности России к прошлогодним столкновениям в Шарлотсвилле.

По словам дипломатов, некоторые американские политические деятели "не находят ничего лучшего, как и здесь выискивать "русский след".

Напомним, год назад в Шарлотсвилле (штат Виргиния) вспыхнули ожесточенные столкновения между сотнями ультраправых националистов, выступающих против решения властей снести памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли, и противников их взглядов.

В городе было введено чрезвычайное положение. Для прекращения беспорядков в центр города были стянуты сотрудники полиции и военные Национальной гвардии США. Позже несколько сотен человек собрались возле Белого дома в Вашингтоне, чтобы выразить свой протест против насилия и попустительства властей.

Конгрессмен-республиканец Том Гарретт на днях заявил, что директор ФБР на закрытом брифинге утвердительно ответил на вопрос о "роли России" в произошедшем.

В посольстве в очередной раз отметили, что никаких доказательств вмешательства России в американские внутренние дела нет.

Дипломаты заявили, что не удивятся, если и в организации протестов в Вашингтоне, приуроченных к годовщине Шарлотсвилля, тоже обвинят Россию.

Внутренние проблемы США, добавили в ведомстве, подтверждают, что спустя более чем 150 лет после официальной отмены рабства межрасовая напряженность в США так и не изжита.