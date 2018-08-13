В Нижнем Тагиле пройдёт ещё один митинг против повышения пенсионного возраста

В Нижнем Тагиле, 18 августа, состоится митинг от КПРФ против повышения пенсионного возраста. Протестная акция уже согласована с мэрией города. Митинг пройдёт с 11.00 до 13.00 у "Кургана памяти" на улице Володарского, сообщили Накануне.RU в свердловском КПРФ.

Ожидается более 300 человек.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в городах Свердловской области продолжаются митинги против пенсионной "реформы". 18 августа на протестную акцию выйдут жители Сысерти. А 2 сентября коммунисты проведут в Екатеринбурге акцию "Позорный полк" - это митинг, переходящий в шествие. Особенностью демонстрации станет то, что жители города пройдут по улицам с табличками депутатов, голосовавших за поднятие пенсионного возраста.

Ранее Государственная дума, ведомая "Единой Россией", проголосовала за законопроект о повышении пенсионного возраста, предложенный председателем "партии власти", главой Правительства РФ Дмитрием Медведевым. Заручившись в том числе положительным отзывом свердловского заксобрания.