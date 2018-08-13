Матч команды "Молот-Прикамье" закончился массовой дракой

Хоккейный матч команд "Торос" и "Молот-Прикамье" в Ижевске закончился массовой дракой с участием членов команды, передает корреспондент Накануне.RU.

Матч закончился со счетом 4:2 в пользу нефтекамского клуба "Торос". Игроки на последних минутах матча начали драку еще на поле, а после финального сигнала она продолжилась уже на скамейке.

Отметим, что в драке после игры участвовали не только игроки, но и тренерский штаб: главный тренер "Молота" Дмитрий Крамаренко и старший тренер "Тороса" Денис Хлыстов.