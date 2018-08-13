В Екатеринбурге вынесли приговор участникам ОПГ, грабившим женщин у магазинов

В Екатеринбурге суд вынес приговор двум местным жителям, которые грабили женщин возле торговых центров. Дмитрия Вовораса и Ивана Маслова признали виновными в серии разбойных нападений (по п. "а", "д" ч. 2 ст. 161 УК РФ, по ч. 3 ст. 162 УК РФ), сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Осужденные совершали преступления в апреле 2016 г.: открыто похищали дамские сумки с имуществом и документами из дорогих автомобилей, припаркованных у входа в торговые центры на проспекте Космонавтов, 2 и дублере Сибирского тракта, 21.

Налетчики использовали для преступления черный тонированный автомобиль без государственных регистрационных знаков. В результате двух ограблений потерпевшим причинен ущерб на общую сумму около 550 тыс. руб.

В ноябре 2016 г. Маслов был осужден за другое преступление, его выпустили из колонии в апреле 2017 г. А в июне этого года Иван Маслов, Дмитрий Воворас и их неизвестный сообщник напали на супружескую пару – сотрудников организации ООО "Велес", чтобы похитить более 560 тыс. руб. Каждый из нападавших был вооружен предметом, похожим на пистолет. Они избивали потерпевших руками и ногами.

"Разработку группы и оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники уголовного розыска УМВД России по Екатеринбургу. 30 октября 2017 года при их непосредственном участии в ходе спецоперации при поддержке бойцов Росгвардии мужчины были задержаны. Всего на счету группы 4 эпизода данной преступной деятельности",- прокомментировали в пресс-службе городского УМВД.

Суд назначил наказание Ивану Маслову в виде 10 лет колонии строгого режима, а Дмитрию Воворасу - в виде 8 лет.