Роспотребнадзор выяснил причину кишечной инфекции в свердловском лагере "Чайка"

Роспотребнадзор установил причину заболеваемости в лагере "Чайка" на Среднем Урале.

Напомним, состояние здоровья у детей из Сысерти ухудшилось 6 августа. Из лагеря увезли шестерых воспитанников с подозрением на кишечную инфекцию. В больницу дети не помещались, их отправили домой для амбулаторного лечения.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, по результатам эпидемиологического расследования специалисты ведомства установили, что причиной заболеваемости детей явился носитель норовируса среди персонала пищеблока. Кроме того, распространению инфекции послужило несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоке, а именно недостаточная укомплетованность персоналом.

На данный момент больной персонал отстранен от работы в лагере. Организовано проведение заключительной дезинфекции на пищеблоке, в столовой и корпусах. С 10 августа работа лагеря приостановлена до устранения нарушений.

Напомним, свои проверки по факту инцидента также проводят прокуратура и Следственный комитет.