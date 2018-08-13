Танкер "Механик Погодин" ранее уже заходил в украинские порты беспрепятственно

Российский танкер "Механик Погодин", задержанный украинскими властями, имел все необходимые документы для захода в порт Херсона. Как сообщает ТАСС, в соответствии с Кодексом торгового мореплавания Украины, через компанию "Инфлот-Херсон" было получено разрешение администрации порта. Уведомление о заходе в порт было подано за трое суток, таким образом, в случае каких-то претензий со стороны СБУ украинская сторона могла запретить "Механику Погодину" заходить в Херсон.

Теперь, по словам капитана судна Михаила Замятина, на администрацию гавани лягут издержки по содержанию корабля.

Ранее в этом году танкер заходил в Херсон и другие украинские порты, при этом тогда никаких вопросов со стороны украинских спецслужб не возникало.

Напомним, "Механик Погодин", перевозивший дизельное топливо из Туркменистана, был задержан 10 августа, так как компания, владеющая им, была внесена в санкционный список СНБО Украины.

Напомним, в марте этого года украинскими пограничниками также было захвачено судно "Норд", которое было зарегистрировано в Крыму.