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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
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"Памфилова просто "умыла руки" с референдумом!" Московская избирательная комиссия зарегистрировала подгруппу по организации проведения референдума по так называемой "пенсионной реформе", подгруппа представляет интересы кандидата на пост мэра Москвы Ильи Свиридова ("Справедливая Россия"). Коммунисты из КПРФ, которые первыми заявили идею проведения референдума, считают, что таким образом Центризбирком (ЦИК) и его председатель Элла Памфилова, цитируем, "умыли руки" и продолжают работу на срыв всенародного плебисцита.
10.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


"Русал" может "законсервировать" судьбы тысяч уральцев Следом за алюминиевым заводом в Карелии ОК РУСАЛ может свернуть производства на других предприятиях группы. Негативный сценарий возможен, если санкции OFAC с холдинга не будут сняты. На Урале у группы Олега Дерипаски практически не осталось активов, работающих на внешние рынки, но бокситы и глинозем с крупнейших предприятий региона потребляются алюминиевыми производствами ОК, судьба которых остается под вопросом.
13.08.2018
экономика ;
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Новости
13.08.2018 08:46 Мск (10:46 Екб)
политика | В России | Украина
Танкер "Механик Погодин" ранее уже заходил в украинские порты беспрепятственно
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Механик Погодин, судно (2018) | Фото: fleetphoto.ru

Российский танкер "Механик Погодин", задержанный украинскими властями, имел все необходимые документы для захода в порт Херсона. Как сообщает ТАСС, в соответствии с Кодексом торгового мореплавания Украины, через компанию "Инфлот-Херсон" было получено разрешение администрации порта. Уведомление о заходе в порт было подано за трое суток, таким образом, в случае каких-то претензий со стороны СБУ украинская сторона могла запретить "Механику Погодину" заходить в Херсон.
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Теперь, по словам капитана судна Михаила Замятина, на администрацию гавани лягут издержки по содержанию корабля.

Ранее в этом году танкер заходил в Херсон и другие украинские порты, при этом тогда никаких вопросов со стороны украинских спецслужб не возникало.

Напомним, "Механик Погодин", перевозивший дизельное топливо из Туркменистана, был задержан 10 августа, так как компания, владеющая им, была внесена в санкционный список СНБО Украины.

Напомним, в марте этого года украинскими пограничниками также было захвачено судно "Норд", которое было зарегистрировано в Крыму.

Другие новости по темам: Танкер, Механик Погодин, Украина, Херсон
13.08.2018 08:46 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:46 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 11.08.2018 19:45 Мск
Российский омбудсмен попросила проверить состояние моряков "Механика Погодина"

Ранее 10.08.2018 21:17 Мск
Украина захватила российское судно "Механик Погодин"








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Танкер "Механик Погодин" ранее уже заходил в украинские порты беспрепятственно
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