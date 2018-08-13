Южный Урал поощрили на 750 млн рублей за прирост налоговых поступлений по налогу на прибыль организаций в федеральный бюджет

Челябинская область получит дотацию почти 750 млн рублей в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает корреспондент Накануне.RU.
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Дотации получат 36 субъектов РФ. На эти цели из резервного фонда Правительства России выделяются 30,6 млрд рублей.
"Это позволит поощрить субъекты Федерации, обеспечившие максимальный прирост налоговых поступлений по налогу на прибыль организаций в федеральный бюджет по итогам 2017 года", - говорится в документе.