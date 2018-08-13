В Черное море вошел американский эсминец Carney

Эсминец ВМС США USS Carney вошел в акваторию Черного моря "для проведения операций по обеспечению безопасности и расширения взаимодействия с партнерами и союзниками в регионе". Об этом заявляется в Twitter 6-го флота ВМС США.

В феврале в акватории Черного моря находились сразу два американских эсминца. Как сообщалось, 17 февраля эсминец Carney прошел пролив Босфор и присоединился к другому кораблю такого же класса Carney, который в прошлом году нанес ракетный удар по базе сирийских ВВС в Шайрате.

Ранее два американских военных корабля находились в Черном море одновременно в июле прошлого года, когда участвовали в совместных учениях с украинским флотом.