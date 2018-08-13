Подрядчик Антипинского НПЗ оштрафован за задержку зарплаты

Строительная компания "Техинжстрой" оштрафована из-за задержек зарплаты сотрудникам. Государственная инспекция труда признала общество виновным в совершении административного правонарушения.

Дело возбудила прокуратура Ленинского района Тюменской области после публикаций в СМИ. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, факты несвоевременной оплаты труда подтвердились в ходе проверки. С нарушениями установленных сроков была выдана зарплата за вторую половину апреля, май, первую половину июня.

Компания оштрафована на 50 тыс. руб.

Как сообщало Накануне.RU, в апреле против тюменской строительной компании было возбуждено административное дело из-за несвоевременной выплаты зарплаты. Директору тюменского филиала был объявлен выговор и принято решение о его внеплановой аттестации.

СК "Техинжстрой" выполняет комплекс работ для "Антипинского НПЗ" (входит в New Stream Group).