Ночью в Екатеринбурге горел жилой дом: погиб человек

В Екатеринбурге минувшей ночью произошел пожар в 6-квартирном доме на улице Проезжей. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Сова", погиб один человек, еще один – был доставлен в больницу.

Сообщение о возгорании поступило в 00.46. По информации от ГУ МЧС по Свердловской области, в результате пожара на площади 100 кв.м повреждены кровля, перекрытие, внутренняя отделка и перегородки муниципального жилого дома.

Из горящего здания самостоятельно смогли эвакуироваться 12 человек, также спасатели вывели из огня еще шесть человек, в том числе пятерых детей.

СКР уже начал проверку по данному факту.