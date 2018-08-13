В горах Алтая замерзает группа туристов: им на помощь отправился вертолет МЧС

Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел из Кемерово в Горно-Алтайск для помощи группе туристов.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Кемеровской области, сигнал SOS поступил 12 августа из Усть-Коксинского района республики Алтай: туристическая группа из четырех человек терпит бедствие на горной вершине Ак-Кем (4 тыс. 100 м). Группа смогла сообщить о своем положении по спутниковому телефону. Известно, что на месте их стоянки резко испортилась погода, ветром унесло палатку с вещами и снаряжением: туристы замерзают и самостоятельно спуститься с горы не могут. Все четверо мужчин - из Кемеровской области.

Сегодня утром состоялся очередной сеанс связи спасателей с туристами, их самочувствие удовлетворительное. Пилоты не теряют времени, пока погодные условия позволяют сделать посадку в Горно-Алтайске, где уже находится группа спасателей, в составе которой имеется медработник.

"В районе, где планируется спасательная операция, низкая облачность. Ждем прибытия вертолета и разрешения на вылет в горы, который возможен только по погодным условиям. В горах вертолет сможет сесть на площадку у озера Аккемское, от которого до места стоянки группы перепад высоты еще более 2 тыс. м", - рассказал начальник Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России Владимир Овсиенко.

По его словам, маршрут, где путешествовала группа - ледово-скальный, один из самых сложных в горах Алтая. Спасатели отмечают, что крайне редко случается столь критическое стечение обстоятельств, когда люди из-за погодных условий оказались в беспомощном положении и практически невозможно оперативно провести спасательные работы из-за непогоды.