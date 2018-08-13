Жителей Екатеринбурга ожидает жаркая неделя с грозами

В Екатеринбурге с 13 по 18 августа ожидается тёплая погода. Воздух прогреется до +28 градусов по Цельсию, но грозы и дожди не обойдут Свердловскую область, сообщили Накануне.RU в Уральском гидрометцентре.

По данным синоптиков, 13 августа ожидается переменная облачность, без существенных осадков, температура составит от +26 до +28 градусов тепла. Уже 14 августа будет облачно с прояснениями, дождь и возможна гроза, но этот день всё равно будет жарким - от +25 до +27 градусов. Такая же история будет и 15 августа.

Отмечается, что до 18 августа температура продержится до +21 градуса, а вот в воскресенье уже похолодает до +16 градусов.