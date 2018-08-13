Выборы? Кандидату в гордуму Екатеринбурга от КПРФ разбили машину

Кандидату в городскую думу Екатеринбурга от партии КПРФ Андрею Хабарову разбили машину. Об этом он сообщил в Facebook, опубликовав в доказательство фотографии автомобиля, передает корреспондент Накануне.RU

Инцидент произошел вечером 12 августа, неизвестные выбили стекла в машине.

"Накануне, поздно вечером мне разбили машину. Незадолго до этого двое неизвестных пытались проникнуть в мою квартиру", - пишет пострадавший.

Он также сообщил, что уже подал заявление в полицию.

Отметим, сейчас Хабаров работает помощником депутата городской думы Антона Швалёва, а на выборы он заявился от партии коммунистов по избирательному округу №3.

Добавим, что это не первый случай, когда участники выборов страдают от рук неизвестных. В июле подожгли автомобиль начальнице предвыборного штаба кандидата в гордуму Екатеринбурга от "ЕР" Виктора Карташева. По мнению пострадавшей – Натальи Омельковой, это некая угроза, связанная с ее работой.

Ранее председатель избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров заявлял, что пока не связывает эти нападения с предвыборной кампанией. По его мнению, комиссия не может на данном этапе отреагировать на случившееся, так как правоохранительные органы еще ведут проверку.