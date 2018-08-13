Александр Моор: Более 60 тюменских компаний поставляют продукцию для ТЭКа Ямала и Югры

Более 60 тюменских заводов поставляют свою продукцию и услуги нефтегазодобывающим компаниям Югры и Ямала, сооьбщил врио губернатора Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в Югру. Руководитель региона на минувшей неделе в сопровождении губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой посетил Белоярский район, а субботу он провел в Нижневартовске.

По словам Моора, сотрудничество между ХМАО и Тюменской областию в части импортозамещения развивается.

"В прошлом году было заключено контрактов на общую сумму почти 65 млрд руб.. При этом 112 наименований продукции – фактически импортозамещение. Мы ориентируем производителей на изготовление качественной импортозамещающей продукции по лучшей цене", - приводит слова врио губернатора департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Александр Моор добавил. что объемы закупок в 2017 г. выросли практически в два раза.