В Челябинске объявлены неблагоприятные метеоусловия

В Челябинске до 14 часов объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Об этом Накануне.RU сообщили в челябинском гидрометцентре.

"12 - 13 августа 2018 г. в Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ", – говорится в сообщении.

Режим НМУ первой степени опасности объявлен до 14 часов 13 августа.