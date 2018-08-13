Экс-ведущий "Взгляда" назвал сомнительной новую версию убийства Листьева

Бывший ведущий программы "Взгляд" Александр Политковский усомнился в версии о причастности Бориса Березовского к убийству Владислава Листьева.

Накануне коллега убитого в Москве в 1995 году известного журналиста Дмитрий Захаров заявил, что Березовский "заказал" Листьева из-за моратория на рекламу на канале ОРТ, который был введен в феврале 1995 года.

В комментарии телеканалу РЕН-ТВ Политковский, в свою очередь, отметил, что решение отказаться от трансляции рекламы принимал не Листьев, а совет директоров ОРТ.

Поэтому, по его словам, "стрелять в Листьева - это все равно что стрелять в телевизор".

Также Политковский указал, что "на беглого человека всегда проще всего это дело списать". При этом он добавил, что это "расхожая теория, она имела место быть".

Напомним, известный тележурналист, первый генеральный директор ОАО "Общественное Российское Телевидение" Владислав Листьев был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице в Москве. Когда журналист поднимался по лестнице, двое преступников открыли огонь из пистолета и пистолета-пулемета. От ранения в голову Листьев скончался на месте. Это преступление стало одним из самых громких заказных убийств 1990-х годов.

Ранее генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст заявлял, что покойный бизнесмен Борис Березовский к смерти Влада Листьева не имеет никакого отношения. В интервью, которое он позже запретил к печати, Эрнст назвал заказчика убийства Листьева.