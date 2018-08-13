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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Памфилова просто "умыла руки" с референдумом!" Московская избирательная комиссия зарегистрировала подгруппу по организации проведения референдума по так называемой "пенсионной реформе", подгруппа представляет интересы кандидата на пост мэра Москвы Ильи Свиридова ("Справедливая Россия"). Коммунисты из КПРФ, которые первыми заявили идею проведения референдума, считают, что таким образом Центризбирком (ЦИК) и его председатель Элла Памфилова, цитируем, "умыли руки" и продолжают работу на срыв всенародного плебисцита.
10.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


"Русал" может "законсервировать" судьбы тысяч уральцев Следом за алюминиевым заводом в Карелии ОК РУСАЛ может свернуть производства на других предприятиях группы. Негативный сценарий возможен, если санкции OFAC с холдинга не будут сняты. На Урале у группы Олега Дерипаски практически не осталось активов, работающих на внешние рынки, но бокситы и глинозем с крупнейших предприятий региона потребляются алюминиевыми производствами ОК, судьба которых остается под вопросом.
13.08.2018
экономика ;
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Новости
13.08.2018 07:46 Мск (09:46 Екб)
общество | В России
Экс-ведущий "Взгляда" назвал сомнительной новую версию убийства Листьева
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владислав листьев журналист телеведущий генеральный директор орт (2011) | Фото:megabook.ru

Бывший ведущий программы "Взгляд" Александр Политковский усомнился в версии о причастности Бориса Березовского к убийству Владислава Листьева.
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Накануне коллега убитого в Москве в 1995 году известного журналиста Дмитрий Захаров заявил, что Березовский "заказал" Листьева из-за моратория на рекламу на канале ОРТ, который был введен в феврале 1995 года.

В комментарии телеканалу РЕН-ТВ Политковский, в свою очередь, отметил, что решение отказаться от трансляции рекламы принимал не Листьев, а совет директоров ОРТ.

Поэтому, по его словам, "стрелять в Листьева - это все равно что стрелять в телевизор".

Также Политковский указал, что "на беглого человека всегда проще всего это дело списать". При этом он добавил, что это "расхожая теория, она имела место быть".

влад листьев журналист(2009)|Фото:

Напомним, известный тележурналист, первый генеральный директор ОАО "Общественное Российское Телевидение" Владислав Листьев был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице в Москве. Когда журналист поднимался по лестнице, двое преступников открыли огонь из пистолета и пистолета-пулемета. От ранения в голову Листьев скончался на месте. Это преступление стало одним из самых громких заказных убийств 1990-х годов.

Ранее генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст заявлял, что покойный бизнесмен Борис Березовский к смерти Влада Листьева не имеет никакого отношения. В интервью, которое он позже запретил к печати, Эрнст назвал заказчика убийства Листьева.

Другие новости по темам: владислав листьев, борис березовский, александр политковский
13.08.2018 07:46 Мск | информационная служба Накануне.RU
09:46 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 12.08.2018 16:53 Мск
Назван заказчик убийства Влада Листьева








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Экс-ведущий "Взгляда" назвал сомнительной новую версию убийства Листьева
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