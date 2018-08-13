В Новосибирске скончался звезда сериала "Ментовские войны" Анатолий Узденский

В Новосибирске на 67-м году жизни скончался народный артист России Анатолий Узденский. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на сайте театра "Современник".

Артист играл в "Современнике" последние 13 лет. На сцене театра он запомнился зрителям в спектаклях "Джентльмен", Шарманка", "Подлинная история М.Готье", "Три товарища", "Виндзорские насмешницы" и других. Снялся более чем в 50 фильмах и сериалах, наибольшую известность ему принесла роль "Апостола" в сериале "Ментовские войны".

Анатолий Узденский ушел из жизни в Новосибирске, где находился в отпуске. Прощание и похороны пройдут в Москве, о дате и времени в театре пообещали сообщить позднее.

По данным СМИ, у актера были проблемы с сердцем.