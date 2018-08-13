Минфин не исключил отказа от доллара при торговле нефтью

Россия может отказаться от доллара при ведении торговли нефтью. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Вице-премьер заявил, что доллар становится ненадежным инструментом. Ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал отказ от доллара в расчетах с крупнейшими странами-партнерами, торговля будет вестись в национальных валютах. На них может перейти и Россия при торговле нефтью, сказал Силуанов.

По его словам, за поставки нефти можно получать евро и другие конвертируемые валюты. "Не исключено, что до этого может дойти", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Как сообщало Накануне.RU, американские власти в конце августа введут очередные санкции против России из-за "дела Скрипалей". Ограничительные меры будут касаться запрета на экспорт в РФ товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью. Второй раунд санкций предусматривает понижение уровня дипломатических отношений, запрет авиакомпании "Аэрофлот" летать в США, а также сокращение до минимума двухсторонней торговли.