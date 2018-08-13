Возбуждено уголовное дело после ДТП с микроавтобусом под Наро-Фоминском

Следственным отделом по Наро-Фоминску Следственного комитета России (СКР) возбуждено уголовное дело по факту ДТП с микроавтобусом, в котором находились несовершеннолетние. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.

Напомним, авария произошла 1 августа на одной из дорог Наро-Фоминского района Московской области. 52-летнему водителю "Фольксваген Каравелла", вёзшему детей от дома отдыха до железнодорожной станции "Нара", в пути почувствовал себя плохо, в результате чего микроавтобус съехал в кювет. Шестеро пассажиров получили незначительные повреждения, а водитель скончался на месте.

Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

На данный момент проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента. Планируется проведение судебно-медицинского исследования. Расследование дела продолжается.