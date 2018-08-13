Житель Сургута осуждён за покушение на сбыт синтетических наркотиков

Сургутский городской суд признал местного жителя виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Об этом Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

"Государственным обвинителем представлены суду исчерпывающие доказательства того, что с апреля 2018 года молодой человек через глобальную сеть "Интернет" осуществлял продажу синтетических наркотиков с возможностью их приобретения через систему "тайников", — говорится в сообщении ведомства.

Подсудимый приговорён к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.