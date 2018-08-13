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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Памфилова просто "умыла руки" с референдумом!" Московская избирательная комиссия зарегистрировала подгруппу по организации проведения референдума по так называемой "пенсионной реформе", подгруппа представляет интересы кандидата на пост мэра Москвы Ильи Свиридова ("Справедливая Россия"). Коммунисты из КПРФ, которые первыми заявили идею проведения референдума, считают, что таким образом Центризбирком (ЦИК) и его председатель Элла Памфилова, цитируем, "умыли руки" и продолжают работу на срыв всенародного плебисцита.
10.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


"Русал" может "законсервировать" судьбы тысяч уральцев Следом за алюминиевым заводом в Карелии ОК РУСАЛ может свернуть производства на других предприятиях группы. Негативный сценарий возможен, если санкции OFAC с холдинга не будут сняты. На Урале у группы Олега Дерипаски практически не осталось активов, работающих на внешние рынки, но бокситы и глинозем с крупнейших предприятий региона потребляются алюминиевыми производствами ОК, судьба которых остается под вопросом.
13.08.2018
экономика ;
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Новости
13.08.2018 06:02 Мск (08:02 Екб)
политика | В России
Единороссы дадут советы Госдуме по пенсионной реформе
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(2004) | Фото: radiorus.ru

Решение о проведении 20 августа совместного заседания генсовета и совета руководителей фракций "Единой России" принял заочно президиум генсовета партии.
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На заседании рассмотрят итоги муниципальных и региональных дискуссий по пенсионной реформе, которые прошли в течение июля на партийных площадках в субъектах. Инициатива правительства о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, а для женщин до 63 лет одобрена 19 июля в первом чтении голосами единороссов. Второе чтение законопроекта должно пройти осенью.

Всего состоялось 400 муниципальных обсуждений и 77 региональных площадок, в которых приняли участие более 30 тыс. экспертов, лидеров общественного мнения, представителей профсоюзов и депутатов всех уровней. Граждане и партийцы направили в адрес исполкома партии более 1,5 тыс. предложений. На заседании 20 августа партия подведет итоги работы по сбору предложений ко второму чтению законопроекта и даст своей думской фракции рекомендации к публичным слушаниям. Они пройдут на Охотном Ряду на следующий день — 21 августа.

По словам первого заместителя главы исполкома "Единой России" Максима Жаворонкова, по итогам мероприятия будет принят документ, в котором зафиксируют около десяти предложений для всех субъектов законодательной инициативы. "Предложения касаются социальной сферы, их несколько десятков, но какие из них выберут на совместном заседании генсовета и совета руководителей фракций, будет понятно 20 августа. Информацию о них оперативно донесут до депутатов, которые будут участвовать в парламентских слушаниях",— заявил Жаворонков.

7 августа спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что формат слушаний будет изменен: первоначально он предполагал "присутствие депутатов Госдумы как основных участников", но затем его решили расширить. По словам главы профильного думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова (ЛДПР), в этот раз состоятся "парламентско-общественные слушания с уклоном на представителей институтов гражданского общества и экспертных сообществ". На них ожидается около 500 участников, из них около 200 депутатов, говорит господин Нилов. По его словам, четыре думские фракции должны быть представлены пропорционально, но, возможно, "единороссов будет больше, так как у них самая большая фракция". "Задача присутствующих на слушаниях депутатов — послушать экспертное сообщество и в ближайшие две недели еще раз обсудить все в регионах перед вторым чтением",— заявил “ Нилов. Пока, по его словам, на слушаниях запланированы выступления только лидеров фракций, остальная дискуссия может пойти в формате "вопрос-ответ". Вести слушания будет Вячеслав Володин (вчера на встрече с жителями Саратова он не исключил, что государственные пенсии могут исчезнуть из-за дефицита бюджета).

Политолог Михаил Виноградов говорит, что "обеим структурам важно показать, что они не отстранены от принятия решений по пенсионной реформе, какими бы они ни были": "Если будет решено пойти на уступки, то Дума и партия смогут сказать, что стояли у истоков компромисса. Если пойдут на продавливание действующих показателей, то и те и другие заявят, что помогали, например, региональным парламентам не саботировать реформу", пишет газета "Коммерсант".

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13.08.2018 06:02 Мск | Денис Линов
08:02 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 12.08.2018 21:43 Мск
Председатель Госдумы РФ заявил, что государственные пенсии в стране могут отменить








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Единороссы дадут советы Госдуме по пенсионной реформе
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