Рухани рассказал о "двух больших успехах" российско-иранских отношений

Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Хасан Рухани обсудили вопрос урегулирования наиболее острых мировых кризисов, встретившись в Актау. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, глава российского государства прибыл вчера в Казахстан на саммит "каспийской пятёрки" с участием лидеров Туркмении, Азербайджана, Казахстана, России и Ирана. В ходе мероприятия главами государств была подписана конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

Во время встречи с Рухани Путин отметил "большой объём сотрудничества", существующий между Москвой и Тегераном.

"И хотя наши коллеги находятся в постоянном контакте друг с другом, всё-таки личные встречи на таком уровне крайне важны", — добавил он.

В свою очередь, лидер Ирана отметил, что "с каждым годом" двусторонние российско-иранские отношения "развиваются только в позитивном поле. При этом Рухани напомнил о недавнем усилении сотрудничества Тегерана с Евразийским экономическим союзом, которое, по его мнению, "может способствовать развитию торговли" между Москвой и Тегераном.

Также лидер ближневосточного государства напомнил о другой сфере российско-иранского взаимодействия — о двустороннем сотрудничестве в борьбе с терроризмом.

"Наша общая задача – это установление стабильности и мира во всём регионе и обеспечение безопасности стран в этом регионе, — подчеркнул Рухани. — Весь мир стал свидетелем того, что при помощи Ирана и России сирийская армия смогла сыграть очень важную роль в деле борьбы с терроризмом внутри своей страны".

Кроме того, он отметил "два больших успеха" взаимоотношений государств "каспийской пятёрки" — сотрудничество РФ, Ирана и других государств по достижению договорённостей в рамках ядерной сделки, а также иранско-российско-турецкое сотрудничество для установления мира и безопасности в Сирии.

"Мы настроены на то, чтобы устранять любые препятствия и разрешать любые глобальные кризисы только в рамках диалога и переговоров", — заключил Рухани.