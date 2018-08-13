Рухани рассказал о "двух больших успехах" российско-иранских отношений

в этот день
13.08.18
08:01
В Екб.10:01
"Русал" может "законсервировать" судьбы тысяч уральцев
"Чудовище, ещё на выборы идёт!" - жители Подмосковья вновь набросились на Воробьева
Памятник Сталину, найденный в пруду, установят на центральной улице Кусы
Главное
Березовский назван заказчиком убийства Влада Листьева

Тема дня
Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Памфилова просто "умыла руки" с референдумом!" Московская избирательная комиссия зарегистрировала подгруппу по организации проведения референдума по так называемой "пенсионной реформе", подгруппа представляет интересы кандидата на пост мэра Москвы Ильи Свиридова ("Справедливая Россия"). Коммунисты из КПРФ, которые первыми заявили идею проведения референдума, считают, что таким образом Центризбирком (ЦИК) и его председатель Элла Памфилова, цитируем, "умыли руки" и продолжают работу на срыв всенародного плебисцита.
10.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


"Русал" может "законсервировать" судьбы тысяч уральцев Следом за алюминиевым заводом в Карелии ОК РУСАЛ может свернуть производства на других предприятиях группы. Негативный сценарий возможен, если санкции OFAC с холдинга не будут сняты. На Урале у группы Олега Дерипаски практически не осталось активов, работающих на внешние рынки, но бокситы и глинозем с крупнейших предприятий региона потребляются алюминиевыми производствами ОК, судьба которых остается под вопросом.
13.08.2018
экономика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Правительство в отставку, президента – к ответу: результаты опроса
"Ему чужды интересы народа": социологи фиксируют снижение поддержки Путина
Украина захватила российское судно "Механик Погодин"
"Чудовище, ещё на выборы идёт!" - активисты в Подмосковье вновь набросились на "мусорного" губернатора
В 63 года скончался депутат Госдумы Александр Коровников
"Ростех" предупредил о риске остановки концерна, в который входит "Курганмашзавод"
Ветеран из Хабаровска через суд требует с Чубайса 15 млн
В Казахстане исключили размещение военных баз США на Каспии
Голосование
Надо ли провести референдум о повышении пенсионного возраста?

Да, власти придется это сделать под давлением общества

Нет, референдум - это просто увод в сторону от уличного протеста

Нет, референдум бесполезен, потому что его сценарий в руках властей

Да, надо. Но власти все равно сумеют использовать его в своих целях


Результаты 381



Новости
13.08.2018 06:00 Мск (08:00 Екб)
политика | В России | За рубежом
Рухани рассказал о "двух больших успехах" российско-иранских отношений
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Путин и Рухани на саммите в Актау (2018) | Фото: kremlin.ru

Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Хасан Рухани обсудили вопрос урегулирования наиболее острых мировых кризисов, встретившись в Актау. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, глава российского государства прибыл вчера в Казахстан на саммит "каспийской пятёрки" с участием лидеров Туркмении, Азербайджана, Казахстана, России и Ирана. В ходе мероприятия главами государств была подписана конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

Во время встречи с Рухани Путин отметил "большой объём сотрудничества", существующий между Москвой и Тегераном.

"И хотя наши коллеги находятся в постоянном контакте друг с другом, всё-таки личные встречи на таком уровне крайне важны", — добавил он.

В свою очередь, лидер Ирана отметил, что "с каждым годом" двусторонние российско-иранские отношения "развиваются только в позитивном поле. При этом Рухани напомнил о недавнем усилении сотрудничества Тегерана с Евразийским экономическим союзом, которое, по его мнению, "может способствовать развитию торговли" между Москвой и Тегераном.

Также лидер ближневосточного государства напомнил о другой сфере российско-иранского взаимодействия — о двустороннем сотрудничестве в борьбе с терроризмом.

"Наша общая задача – это установление стабильности и мира во всём регионе и обеспечение безопасности стран в этом регионе, — подчеркнул Рухани. — Весь мир стал свидетелем того, что при помощи Ирана и России сирийская армия смогла сыграть очень важную роль в деле борьбы с терроризмом внутри своей страны".

Кроме того, он отметил "два больших успеха" взаимоотношений государств "каспийской пятёрки" — сотрудничество РФ, Ирана и других государств по достижению договорённостей в рамках ядерной сделки, а также иранско-российско-турецкое сотрудничество для установления мира и безопасности в Сирии.

"Мы настроены на то, чтобы устранять любые препятствия и разрешать любые глобальные кризисы только в рамках диалога и переговоров", — заключил Рухани.

Путин, Роухани, (2015)|Фото: AP

Другие новости по темам: Владимир Путин, Хасан Рухани, каспийская пятёрка, саммит, Казахстан
13.08.2018 06:00 Мск | Казахстан | Георгий Малания
08:00 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Рухани рассказал о "двух больших успехах" российско-иранских отношений
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+