Трамп на присяге хотел заменить Библию книгой о бизнесе

Американский президент Дональд Трамп планировал принести присягу главы государства на книге о бизнесе собственного сочинения.

Об этом говорится в книге бывшей сотрудницы Белого дома Омаросы Маниголт-Ньюман, в которой она рассказывает о своем опыте сотрудничества с нынешним президентом США. Женщина была директором по коммуникациям управления Белого дома по связям с общественными организациями и населением.

В мемуарах она вспоминает о том, что перед инаугурацией Трамп захотел заменить Библию, на которой вступающий в должность президента клянется защищать интересы своей страны. "Он спросил меня: "Омароса, что ты думаешь о том, что я принесу присягу на "Искусстве сделки"?", — пишет бывшая сотрудница Белого дома. При этом женщина переспросила его, действительно ли он собрался заменить собственной книгой Библию, на что Трамп ответил утвердительно. «"Искусство сделки" — бестселлер!» — якобы сказал Трамп.

Как заверяет автор книги, таким образом, президент планировал увеличить продажи своей книги, а также получить артефакт в виде "памятной инаугурационной копии". В итоге Трамп отшутился, однако Маниголт-Ньюман выразила уверенность в том, что он был серьезен в своем намерении.

Также Маниголт-Ньюман пишет о том, что Трамп был уличен в поедании секретных записок. Из опубликованных фрагментов книги следует, что бывшая сотрудница аппарата президента однажды застала Трампа жующим кусок бумаги.

Пресс-секретарь Белого дома уже выступила с заявлением, что воспоминания бывшего директора по коммуникациям лживы, сообщает Lenta.ru.