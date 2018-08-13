Вагенкнехт: Интересы Европы и США расходятся в важнейших вопросах

Европа не должна подчиняться интересам США, поскольку они расходятся "в важнейших вопросах — и не только экономических", заявила депутат бундестага, лидер немецкой партии "Левые" Сара Вагенкнехт.

Она отметила, что Вашингтон с приходом Дональда Трампа на пост президента страны стал отстаивать свои интересы "агрессивными способами".

"Своими войнами за ресурсы Соединённые Штаты дестабилизировали Ближний Восток и продолжают делать это в Иране, — передаёт "РИА Новости" слова Вагенкнехт, сказанные в интервью газете Frankfurter Allgemeine. — При этом расплачивается за это в первую очередь Европа".

Парламентарий подчеркнула, что Евросоюз должен развивать плодотворные отношения с Москвой.

"Соединенные Штаты всегда боялись объединения российских ресурсов и немецкой технологии — и правильно делают", — заключила Вагенкнехт.