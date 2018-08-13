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10.08.2018
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"Памфилова просто "умыла руки" с референдумом!" Московская избирательная комиссия зарегистрировала подгруппу по организации проведения референдума по так называемой "пенсионной реформе", подгруппа представляет интересы кандидата на пост мэра Москвы Ильи Свиридова ("Справедливая Россия"). Коммунисты из КПРФ, которые первыми заявили идею проведения референдума, считают, что таким образом Центризбирком (ЦИК) и его председатель Элла Памфилова, цитируем, "умыли руки" и продолжают работу на срыв всенародного плебисцита.
10.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


"Русал" может "законсервировать" судьбы тысяч уральцев Следом за алюминиевым заводом в Карелии ОК РУСАЛ может свернуть производства на других предприятиях группы. Негативный сценарий возможен, если санкции OFAC с холдинга не будут сняты. На Урале у группы Олега Дерипаски практически не осталось активов, работающих на внешние рынки, но бокситы и глинозем с крупнейших предприятий региона потребляются алюминиевыми производствами ОК, судьба которых остается под вопросом.
13.08.2018
экономика ;
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На авиадебошира из Хабаровска завели уголовное дело
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уголовное дело (2013) | Фото:

В Хабаровске авиадебошир стал фигурантом уголовного дела.
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9 августа пассажир рейса Хабаровск - Красноярск начал вести себя агрессивно, пытался проникнуть в кабину пилотов. Экипаж лайнера принял решение вызвать сотрудников правоохранительных органов. Злоумышленника доставили в дежурную часть аэропорта, где он продолжил буянить и оскорблять полицейских.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, по данному факту заведено уголовное дело. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил тщательным образом разобраться в инциденте и дать жесткую правовую оценку действиям авиадебошира.

Тем временем, следствием были предприняты меры по установлению местонахождения и розыску буйного пассажира - он задержан в Красноярске и вскоре будет доставлен в Хабаровск для избрания меры пресечения.

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13.08.2018 04:00 Мск | Денис Линов
06:00 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 11.08.2018 11:23 Мск
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против хабаровского авиадебошира

Ранее 10.08.2018 00:21 Мск
В Хабаровске сняли с рейса дебошира, который собирался лететь в Красноярск








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На авиадебошира из Хабаровска завели уголовное дело
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