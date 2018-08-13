На авиадебошира из Хабаровска завели уголовное дело

В Хабаровске авиадебошир стал фигурантом уголовного дела.

9 августа пассажир рейса Хабаровск - Красноярск начал вести себя агрессивно, пытался проникнуть в кабину пилотов. Экипаж лайнера принял решение вызвать сотрудников правоохранительных органов. Злоумышленника доставили в дежурную часть аэропорта, где он продолжил буянить и оскорблять полицейских.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, по данному факту заведено уголовное дело. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил тщательным образом разобраться в инциденте и дать жесткую правовую оценку действиям авиадебошира.

Тем временем, следствием были предприняты меры по установлению местонахождения и розыску буйного пассажира - он задержан в Красноярске и вскоре будет доставлен в Хабаровск для избрания меры пресечения.