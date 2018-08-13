Американские СМИ восхитились советским Винни-Пухом

Обозреватель американского издания The Daily Beast Наталья Винкельман выразила восхищение советским мультфильмом "Приключения Винни-Пуха".

Главного персонажа она считает более забавным в сравнении с американской версией. Советский плюшевый медведь Винни-Пух "более простой, странный и смешной", тогда как американский Винни похож на взрослого медведя, он одет в короткую желтую футболку, и у него выпирает живот. Советский же Винни — коричневый и округлый, у него широко раскрытые глаза, как у енота, и чёрные лапы, которые часто отделяются от его тела, поэтому он больше похож на детского персонажа.

Как пишет издание, советский Винни-Пух часто рушит так называемую "четвертую стену" между собой и зрителем, и каждый раз, когда попадает в затруднительное положение или с ним происходит что-то странное, он бросает на зрителя взгляд своих огромных невинных глаз. В похожих ситуациях американский Винни просто сухо восклицает: "Вот незадача!"

Кроме того, автор статьи особенно выделяет необычное музыкальное сопровождение мультфильма. Слова песенок Винни кажутся очень простыми, но в тоже время как будто имеют серьезный смысл — например, когда он поет об опилках в своей голове или о том, как хорош пустой горшок. Особую изюминку песенкам придает скрипучий голос Винни-Пуха, который создает такое впечатление, что он постоянно курил советские сигареты, пишет автор.

Автор статьи удивляется, почему этот забавный советский мультфильм почти неизвестен на Западе, ведь он приносит чистую радость зрителю. По ее мнению, он заслуживает того, чтобы стать культовым, сообщает РИА "Новости".