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"Памфилова просто "умыла руки" с референдумом!" Московская избирательная комиссия зарегистрировала подгруппу по организации проведения референдума по так называемой "пенсионной реформе", подгруппа представляет интересы кандидата на пост мэра Москвы Ильи Свиридова ("Справедливая Россия"). Коммунисты из КПРФ, которые первыми заявили идею проведения референдума, считают, что таким образом Центризбирком (ЦИК) и его председатель Элла Памфилова, цитируем, "умыли руки" и продолжают работу на срыв всенародного плебисцита.
10.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


"Русал" может "законсервировать" судьбы тысяч уральцев Следом за алюминиевым заводом в Карелии ОК РУСАЛ может свернуть производства на других предприятиях группы. Негативный сценарий возможен, если санкции OFAC с холдинга не будут сняты. На Урале у группы Олега Дерипаски практически не осталось активов, работающих на внешние рынки, но бокситы и глинозем с крупнейших предприятий региона потребляются алюминиевыми производствами ОК, судьба которых остается под вопросом.
13.08.2018
экономика ;
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Американские СМИ восхитились советским Винни-Пухом
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Винни-Пух (2016) | Фото:

Обозреватель американского издания The Daily Beast Наталья Винкельман выразила восхищение советским мультфильмом "Приключения Винни-Пуха".
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Главного персонажа она считает более забавным в сравнении с американской версией. Советский плюшевый медведь Винни-Пух "более простой, странный и смешной", тогда как американский Винни похож на взрослого медведя, он одет в короткую желтую футболку, и у него выпирает живот. Советский же Винни — коричневый и округлый, у него широко раскрытые глаза, как у енота, и чёрные лапы, которые часто отделяются от его тела, поэтому он больше похож на детского персонажа.

Как пишет издание, советский Винни-Пух часто рушит так называемую "четвертую стену" между собой и зрителем, и каждый раз, когда попадает в затруднительное положение или с ним происходит что-то странное, он бросает на зрителя взгляд своих огромных невинных глаз. В похожих ситуациях американский Винни просто сухо восклицает: "Вот незадача!"

Кроме того, автор статьи особенно выделяет необычное музыкальное сопровождение мультфильма. Слова песенок Винни кажутся очень простыми, но в тоже время как будто имеют серьезный смысл — например, когда он поет об опилках в своей голове или о том, как хорош пустой горшок. Особую изюминку песенкам придает скрипучий голос Винни-Пуха, который создает такое впечатление, что он постоянно курил советские сигареты, пишет автор.

Автор статьи удивляется, почему этот забавный советский мультфильм почти неизвестен на Западе, ведь он приносит чистую радость зрителю. По ее мнению, он заслуживает того, чтобы стать культовым, сообщает РИА "Новости".

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13.08.2018 03:44 Мск | Денис Линов
05:44 Екб

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Американские СМИ восхитились советским Винни-Пухом
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