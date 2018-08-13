"Роскосмос": Рогозин встретится с гендиректором NASA

Генеральный директор Роскосмоса" Дмитрий Рогозин проведет встречу с гендиректором NASA Джимом Брайденстайном в октябре.

Как сообщили Накануне.RUв госкорпорации, встреча планируется на космодроме Байконур во время запуска транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-10". Какие вопросы будут обсуждаться на встрече - не сообщается.

Как сообщалось ранее, "Роскосмос" и NASA подтвердили взаимодействие в рамках международной лунной программы: создание окололунной посещаемой платформы Deep Space Gateway, унификация стандартов, научные миссии на окололунной орбите и на поверхности Луны.