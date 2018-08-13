Пригожин предложил Вайкуле отказаться от выступлений в России

Певица Лайма Вайкуле оскорбила большое количество своих поклонников отказом от выступлений в Крыму.

Об этом сообщил продюсер Иосиф Пригожин. "Я с большим уважением отношусь к Лайме Вайкуле, и от нее этого совершенно не ожидал", - заявил он. По словам продюсера, те, кто считает РФ плохой страной, не должны приезжать в нее зарабатывать.

Как отметил Пригожин, музыка должна не раскалывать общество, а объединять, сообщает "Российская газета".

Как ранее сообщало Накануне.RU, Вайкуле перед концертом в Одессе заявила, что не поедет в Крым, какой бы гонорар ей не предложили.