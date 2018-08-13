СМИ: соглашение по Каспию – важнейшая победа Москвы

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, подписанная 12 августа между Россией, Азербайджаном, Ираном, Казахстаном и Туркменистаном, является крупной победой Москвы.

Как сообщает CNN, документ позволяет российским властям спокойно эксплуатировать каспийские нефтегазовые месторождения, а также реализовывать свои планы на Ближнем Востоке. Необходимость в урегулировании правового статуса Каспия возникла сразу после распада СССР, работа над проектом этого документа велась с 1996 года. Море разделили на внутренние воды, территориальные воды, рыболовные зоны и общее водное пространство. Таким образом, основная часть акватории и биоресурсов Каспия осталась в общем пользовании. Участки дна и недра разделили на национальные сектора. Также в Конвенцию вошел пункт о "неприсутствии" на Каспии вооруженных сил третьих стран.

В CNN напомнили, что каспийские запасы природного газа и нефти оцениваются в 240 трлн кубических футов и в 20 млрд баррелей соответственно. А подписание соглашения произошло на фоне выхода США из ядерных соглашений с Ираном и ужесточения санкционного режима против РФ.

Подчеркивается, что подписание Конвенции – это решающая победа Москвы. "Не стоит забывать, что для запуска крылатых ракет по Сирии, Россия выбрала именно Каспийскую флотилию. В Москве Каспийское море рассматривают как важнейший элемент отношений с Ираном — страной на южной границе моря, которая тоже принимала участие в переговорах. Это соглашение является важнейшим элементом всё более амбициозной ближневосточной стратегии России и её связей с Ираном в регионе", — отметили в эфире CNN, сообщает "МК".