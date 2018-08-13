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"Памфилова просто "умыла руки" с референдумом!" Московская избирательная комиссия зарегистрировала подгруппу по организации проведения референдума по так называемой "пенсионной реформе", подгруппа представляет интересы кандидата на пост мэра Москвы Ильи Свиридова ("Справедливая Россия"). Коммунисты из КПРФ, которые первыми заявили идею проведения референдума, считают, что таким образом Центризбирком (ЦИК) и его председатель Элла Памфилова, цитируем, "умыли руки" и продолжают работу на срыв всенародного плебисцита.
10.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


"Русал" может "законсервировать" судьбы тысяч уральцев Следом за алюминиевым заводом в Карелии ОК РУСАЛ может свернуть производства на других предприятиях группы. Негативный сценарий возможен, если санкции OFAC с холдинга не будут сняты. На Урале у группы Олега Дерипаски практически не осталось активов, работающих на внешние рынки, но бокситы и глинозем с крупнейших предприятий региона потребляются алюминиевыми производствами ОК, судьба которых остается под вопросом.
13.08.2018
экономика ;
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СМИ: соглашение по Каспию – важнейшая победа Москвы
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хачмаз каспийское море (2015) | Фото: Накануне.ru

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, подписанная 12 августа между Россией, Азербайджаном, Ираном, Казахстаном и Туркменистаном, является крупной победой Москвы.
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Как сообщает CNN, документ позволяет российским властям спокойно эксплуатировать каспийские нефтегазовые месторождения, а также реализовывать свои планы на Ближнем Востоке. Необходимость в урегулировании правового статуса Каспия возникла сразу после распада СССР, работа над проектом этого документа велась с 1996 года. Море разделили на внутренние воды, территориальные воды, рыболовные зоны и общее водное пространство. Таким образом, основная часть акватории и биоресурсов Каспия осталась в общем пользовании. Участки дна и недра разделили на национальные сектора. Также в Конвенцию вошел пункт о "неприсутствии" на Каспии вооруженных сил третьих стран.

В CNN напомнили, что каспийские запасы природного газа и нефти оцениваются в 240 трлн кубических футов и в 20 млрд баррелей соответственно. А подписание соглашения произошло на фоне выхода США из ядерных соглашений с Ираном и ужесточения санкционного режима против РФ.

Подчеркивается, что подписание Конвенции – это решающая победа Москвы. "Не стоит забывать, что для запуска крылатых ракет по Сирии, Россия выбрала именно Каспийскую флотилию. В Москве Каспийское море рассматривают как важнейший элемент отношений с Ираном — страной на южной границе моря, которая тоже принимала участие в переговорах. Это соглашение является важнейшим элементом всё более амбициозной ближневосточной стратегии России и её связей с Ираном в регионе", — отметили в эфире CNN, сообщает "МК".

Другие новости по темам: Казахстан, Каспийская пятерка, статус, Каспийское море, Владимир Путин
13.08.2018 02:13 Мск | Денис Линов
04:13 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 12.08.2018 13:07 Мск
Главы стран Каспийской пятерки подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря








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СМИ: соглашение по Каспию – важнейшая победа Москвы
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