Минфин не будет изымать часть доходов у бизнеса

Министерство финансов не намерено предлагать бизнесу "делиться" с государством частью своих доходов.

Как сообщил глава Минфина Антон Силуанов, тем не менее, государство должно работать над тем, чтобы бизнес вкладывал свои ресурсы в развитие производства и создание новые рабочих мест в России. "Как-то предлагать или намекать на это мы не планируем", - отметил Силуанов, сообщает ТАСС.

Напомним, помощник главы государства Андрей Белоусов предложил для исполнения "майских указов" изъять 513,7 млрд рублей сверхдоходов у металлургов , а также "Сибура" и производителей удобрений.

Он отмечает, что доходы металлургов и химиков в 2017 г. благодаря рыночной ситуации составили 1,5 трлн руб, при этом налоговая нагрузка на отрасли была ниже, чем, например, в ТЭКе.