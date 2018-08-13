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10.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
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"Памфилова просто "умыла руки" с референдумом!" Московская избирательная комиссия зарегистрировала подгруппу по организации проведения референдума по так называемой "пенсионной реформе", подгруппа представляет интересы кандидата на пост мэра Москвы Ильи Свиридова ("Справедливая Россия"). Коммунисты из КПРФ, которые первыми заявили идею проведения референдума, считают, что таким образом Центризбирком (ЦИК) и его председатель Элла Памфилова, цитируем, "умыли руки" и продолжают работу на срыв всенародного плебисцита.
10.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


"Русал" может "законсервировать" судьбы тысяч уральцев Следом за алюминиевым заводом в Карелии ОК РУСАЛ может свернуть производства на других предприятиях группы. Негативный сценарий возможен, если санкции OFAC с холдинга не будут сняты. На Урале у группы Олега Дерипаски практически не осталось активов, работающих на внешние рынки, но бокситы и глинозем с крупнейших предприятий региона потребляются алюминиевыми производствами ОК, судьба которых остается под вопросом.
13.08.2018
экономика ;
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Новости
13.08.2018 00:40 Мск (02:40 Екб)
экономика | В России
Силуанов назвал новые антироссийские санкции "несмертельными" для страны
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Антон Силуанов (2018) | Фото: kremlin.ru

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что экономика России за последние годы адаптировалась к санкциям и новый пакет ограничительных мер будет "неприятным, но несмертельным" событием.
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По слова министра, Россия имеет крепкий платежный баланс, который позволяет стране увеличивать золотовалютные резервы. Как заявил Силуанов, Россия в ответ на возможные новые санкции со стороны США продолжит снижать вложения в американские ценные бумаги и будет увеличивать расчеты в национальной валюте. Также глава Минфина допустил отказ от доллара при торговле нефтью, сообщает ТАСС.

Напомним, 22 августа американские власти введут очередные санкции против России из-за "дела Скрипалей". Ограничительные меры будут касаться запрета на экспорт в РФ товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью. Второй раунд санкций предусматривает понижение уровня дипломатических отношений, запрет авиакомпании "Аэрофлот" летать в США, а также сокращение до минимума двухсторонней торговли.

В МИД России заявили, что ответные санкции уже прорабатываются.

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13.08.2018 00:40 Мск | Денис Линов
02:40 Екб

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Силуанов назвал новые антироссийские санкции "несмертельными" для страны
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