Силуанов назвал новые антироссийские санкции "несмертельными" для страны

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что экономика России за последние годы адаптировалась к санкциям и новый пакет ограничительных мер будет "неприятным, но несмертельным" событием.

По слова министра, Россия имеет крепкий платежный баланс, который позволяет стране увеличивать золотовалютные резервы. Как заявил Силуанов, Россия в ответ на возможные новые санкции со стороны США продолжит снижать вложения в американские ценные бумаги и будет увеличивать расчеты в национальной валюте. Также глава Минфина допустил отказ от доллара при торговле нефтью, сообщает ТАСС.

Напомним, 22 августа американские власти введут очередные санкции против России из-за "дела Скрипалей". Ограничительные меры будут касаться запрета на экспорт в РФ товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью. Второй раунд санкций предусматривает понижение уровня дипломатических отношений, запрет авиакомпании "Аэрофлот" летать в США, а также сокращение до минимума двухсторонней торговли.

В МИД России заявили, что ответные санкции уже прорабатываются.