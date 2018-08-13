В Таджикистане Ми-8 совершил жесткую посадку с альпинистами на борту

В Таджикистане вертолет совершил жесткую посадку при транспортировке альпинистов в базовый лагерь.

Спортсмены совершали восхождение на пик Исмоили Сомони. Инцидент произошел в низовьях ледника Фортамбек. Жесткая посадка произошла на высоте 4,2 тыс. м совершил. На борту вертолета находились 13 альпинистов и трое членов экипажа. Сразу же после происшествия связь с экипажем Ми-8 и альпинистами прервалась.

К месту аварии будут направлены два вертолета со спасателями и медицинскими сотрудниками, сообщает РИА "Новости".