КПРФ "сливается" с протестов 2 сентября на митинг в поддержку Кумина?

На 2 сентября намечена очередная всероссийская акция протеста против повышения пенсионного возраста. Во многих городах готовятся митинги, анонсировалось, что КПРФ возглавит движение и в столице. Однако, как стало известно Накануне.RU, в Москве коммунисты готовят на этот день акцию, приуроченную к выборам мэра, и до сих пор не подтвердили участие в митинге по пенсионной "реформе".

Объединенный штаб КТР, куда входят представители от КПРФ, "Яблока", "Гражданской солидарности", "Объединенной коммунистической партии", "РОТ-фронта", намерена 2 сентября провести акцию "Народ против". Под петицией о её проведении подписалось почти 3 млн человек. Вместе с тем, участие в протестах в столице КПРФ, ставшей организатором предыдущей всероссийской акции 28 июля, пока под сомнением. Коммунисты планируют на ту же дату проведение митинга в поддержку кандидата в мэры Москвы Вадима Кумина.

Депутат ГД РФ Олег Шеин рассказал Накануне.RU, что пока не видел ответа Компартии на открытое обращение.

"Мы полагаем, что объединённая задача есть у общества – это не допустить повышения пенсионного возраста и принятия соответствующего антироссийского закона. И для достижения этой задачи должны быть принесены в жертву все другие цели текущего момента, и, если мы говорим про объединённую демонстрацию 2 сентября, то не должно быть разбалансировки данного решения через проведение двух мероприятий. Предвыборное мероприятие не может быть приоритетным к демонстрации против повышения пенсионного возраста", – отметил он.

Важным моментом, отличающим нынешнюю ситуацию от той, что была в конце июля, стало то, что ЦИК, отклонив вопрос по пенсионной "реформе", предложенный московскими коммунистами, неожиданно для многих вскоре поддержал формулировки сразу трёх инициативных групп, что открывает возможность для проведения плебисцита.

Олег Шеин считает, что после решения ЦИК назрела необходимость договариваться внутри самой оппозиции: "Страна – за референдум, люди за то, чтобы принимать решение. Если есть несколько инициативных групп, то по правилам в конкретном регионе может работать только одна из них, и это означает, что есть риски срыва конструкции в целом. Этого делать нельзя. Люди сделали правильно, не стали ничего ждать, правильно подали документы".

Член ЦК КПРФ Вячеслав Тетекин в беседе с Накануне.RU отметил, что общая акция 2 сентября вполне возможна, при этом, по его мнению, и тематика московских проблем связана с пенсионной "реформой" – в Москве живет огромное количество людей, которых она затрагивает. "Позиция нашего кандидата в мэры по этой проблеме должна выразиться, в том числе и в ходе публичных мероприятий. Зная, как принимают подобные решения, это будет объединённый митинг, тут и думать нечего", – считает Вячеслав Тетекин.