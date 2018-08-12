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10.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Памфилова просто "умыла руки" с референдумом!" Московская избирательная комиссия зарегистрировала подгруппу по организации проведения референдума по так называемой "пенсионной реформе", подгруппа представляет интересы кандидата на пост мэра Москвы Ильи Свиридова ("Справедливая Россия"). Коммунисты из КПРФ, которые первыми заявили идею проведения референдума, считают, что таким образом Центризбирком (ЦИК) и его председатель Элла Памфилова, цитируем, "умыли руки" и продолжают работу на срыв всенародного плебисцита.
10.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Доверие внутри страны утрачено - следует ждать удара извне Любому противнику легче бороться со страной, расколотой изнутри, не доверяющей своему правительству и усомнившейся в своем лидере. Если власть страны принимает и проводит решения, раскалывающие страну, имеющую сильного внешнего противника и стоящую перед угрозой обострения его давления, значит, эта власть либо некомпетентна, либо сознательно действует в интересах противника.
10.08.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 5
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Новости
12.08.2018 21:43 Мск (23:43 Екб)
политика | Приволжский ФО | В России
Председатель Госдумы РФ заявил, что государственные пенсии в стране могут отменить
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спикер Госдумы (2018) | Фото: RT

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин заявил, что государственные пенсии в стране могут скоро полностью отменить - об этом он сказал на встрече с жителями Саратова, пишет информагентство "Свободные новости".
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Одна из женщин спросила спикера про пенсионную "реформу" - Володин сказал, что сейчас речь должна идти о повышении пенсий, а не о возрасте прекращения трудовой деятельности.

По его словам, в пенсионной системе имеется "дыра".

"Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным", - заявил председатель ГД.

Другие новости по темам: Вячеслав Володин, Саратов, пенсионная "реформа" пенсионный возраст, пенсии, отмена
12.08.2018 21:43 Мск | Саратов | Михаил Белокрылов
23:43 Екб

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Председатель Госдумы РФ заявил, что государственные пенсии в стране могут отменить
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