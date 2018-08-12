Председатель Госдумы РФ заявил, что государственные пенсии в стране могут отменить

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин заявил, что государственные пенсии в стране могут скоро полностью отменить - об этом он сказал на встрече с жителями Саратова, пишет информагентство "Свободные новости".

Одна из женщин спросила спикера про пенсионную "реформу" - Володин сказал, что сейчас речь должна идти о повышении пенсий, а не о возрасте прекращения трудовой деятельности.

По его словам, в пенсионной системе имеется "дыра".

"Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным", - заявил председатель ГД.