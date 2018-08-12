В Кургане на трассе "Ауди" врезалась в фуру: пятеро погибших, среди которых дети

В Кургане на федеральной трассе "Иртыш" от поворота на Утяк до поворота на Колташово произошла страшная авария, в которой погибли 5 человек.

Информация о ДТП поступила в 21.15 12 августа, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Курганской области.

"Ауди" врезалась в фуру - в машине находились трое взрослых и трое детей.

"Погибли водитель-мужчина, женщина, двое детей - мальчик 1,5 года и грудная девочка возрастом до 1 года", - сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

Еще одного пассажира - мужчину, который являлся отцом детей, не смогли спасти - он скончался в машине "скорой помощи". В больницу имени Красного Креста в состоянии комы доставили единственную выжившую в этой аварии - девочку 6 лет. Позже она пришла в себя. По словам очевидцев, отец детей был пьян, погибший водитель был другом семьи.

"Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области.