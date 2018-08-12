Пожарные локализовали природный пожар в горах около Ялты

В горах около Ялты пожарные продолжают бороться с крупным возгоранием, сейчас пожар локализован, сообщают "Известия".

Сейчас наращивается группировка сил и средств в районе урочища Уч-Кош городского округа Ялта, где продолжают свою работу пожарно-спасательные подразделения.

В тушении принимают участие 489 пожарных, привлечено 68 единиц техники. С воздуха очаги пожаров тушат вертолеты Ми-8 и самолет Ил-76.

Информация о возгорании на 1,5 га поступила еще днем 11 августа, однако за ночь площадь, охваченная огнем, выросла в 10 раз.