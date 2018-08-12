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План властей: "Cоберём налог на лапти и побьём крымского хана" Изъять из сверхприбыли крупного бизнеса и направить на выполнение майского указа президента более 500 млрд руб. предложил помощник президента РФ Андрей Белоусов. В списке предложенных компании металлургии и химии. Удастся ли реализовать предложение, будет ли мера правильной и станет ли это первым шагом к тому, чтобы брать с "неприкасаемых"?
10.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Памфилова просто "умыла руки" с референдумом!" Московская избирательная комиссия зарегистрировала подгруппу по организации проведения референдума по так называемой "пенсионной реформе", подгруппа представляет интересы кандидата на пост мэра Москвы Ильи Свиридова ("Справедливая Россия"). Коммунисты из КПРФ, которые первыми заявили идею проведения референдума, считают, что таким образом Центризбирком (ЦИК) и его председатель Элла Памфилова, цитируем, "умыли руки" и продолжают работу на срыв всенародного плебисцита.
10.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Доверие внутри страны утрачено - следует ждать удара извне Любому противнику легче бороться со страной, расколотой изнутри, не доверяющей своему правительству и усомнившейся в своем лидере. Если власть страны принимает и проводит решения, раскалывающие страну, имеющую сильного внешнего противника и стоящую перед угрозой обострения его давления, значит, эта власть либо некомпетентна, либо сознательно действует в интересах противника.
10.08.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 5
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Новости
12.08.2018 20:26 Мск (22:26 Екб)
происшествия | Крым
Пожарные локализовали природный пожар в горах около Ялты
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мигалки (2018) | Фото:Накануне.RU

В горах около Ялты пожарные продолжают бороться с крупным возгоранием, сейчас пожар локализован, сообщают "Известия".
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Сейчас наращивается группировка сил и средств в районе урочища Уч-Кош городского округа Ялта, где продолжают свою работу пожарно-спасательные подразделения.

В тушении принимают участие 489 пожарных, привлечено 68 единиц техники. С воздуха очаги пожаров тушат вертолеты Ми-8 и самолет Ил-76.

Информация о возгорании на 1,5 га поступила еще днем 11 августа, однако за ночь площадь, охваченная огнем, выросла в 10 раз.

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12.08.2018 20:26 Мск | Ялта | Михаил Белокрылов
22:26 Екб

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Пожарные локализовали природный пожар в горах около Ялты
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