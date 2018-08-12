"В Украину не поеду, хотя мне даже звонило СБУ". Актер Садальский ответил Вайкуле на заявления о Крыме

Российский актер Станислав Садальский опубликовал в Instagram запись, в которой ответил Лайме Вайкуле на слова о Крыме.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Вайкуле перед концертом в Одессе заявила, что не поедет в Крым, какой бы гонорар ей не предложили.

Садальский отметил, что пока у власти на Украине находится Петр Порошенко, он ни за что не приедет в Незалежную.



"Вайкуле заявила, что ни за какой гонорар не поедет в Крым, а я в Украину, там русских обижают! Только что вернулся из Латвии, там тоже отвратительное отношение к русским. Замечательная певица Вайкуле и хороший человек! Очень рад, что мне постчастлиаилось быть с ней знакомым! Лайма, я тебя люблю! В Украину не поеду, хотя мне даже звонило СБУ. "Немає проблем, вам безпечно. Ми вас любимо пан Садальський приїжджайте", "Не можливо бути в країні, де ображають моїх співвітчизників. При Порошенко не приїду", - написал Садальский.