Назван заказчик убийства Влада Листьева

Коллега убитого в Москве в 1995 году известного журналиста Влада Листьева Дмитрий Захаров рассказал, что считает заказчиком убийства Листьева Бориса Березовского, об этом он сообщил в интервью программы "Встретились - поговорили" портала mixtv.

Захаров отметил, что Березовский "заказал" Листьева из-за моратория на рекламу на канале ОРТ, который был введен в феврале 1995 года.

"Владу начинают звонить и угрожать с требованием отменить мораторий. Отменить он его, естественно, не мог, потому что это решение принималось не им. Процента с 1/4 млрд долларов (средний годовой бюджет от трансляции рекламы на ОРТ - прим. ред.) лишался всем нам хорошо известный человек, которого нашли повешенным в Лондоне. То есть это было настолько очевидно, что расследовать, собственно, было нечего. Но коль скоро он был другом Татьяны Дьяченко, то есть дочери Ельцина, понятно, что даже такое ему сошло с рук", - сказал Захаров.

Напомним, известный тележурналист, первый генеральный директор ОАО "Общественное Российское Телевидение" Владислав Листьев был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице в Москве. Когда журналист поднимался по лестнице, двое преступников открыли огонь из пистолета и пистолета-пулемета. От ранения в голову Листьев скончался на месте. Это преступление стало одним из самых громких заказных убийств 1990-х годов.