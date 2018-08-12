Украина не пускает автомобили из Крыма, парализовав работу одного из трех пунктов пропуска

По инициативе украинской стороны временно прекратил работу один из трех пунктов пропуска в Крым, об этом Накануне.RU сообщили в Пограничном управлении ФСБ по республике.

Многосторонний автомобильный пункт "Армянск", относящийся к России, работает в штатном режиме - пограничники рекомендуют гражданам пересечь границу через оставшиеся два пункта.

Сообщается, что на въезде скопилось около 100 автомобилей.

"Контрольный пост въезда-выезда "Каланчак" приостановил пропуск лиц и транспортных средств", - говорится в сообщении.