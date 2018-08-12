"Могли спланировать заранее": новые подробности в деле московских сестер-убийц

Сестры Хачатурян, которые признались в убийстве собственного отца, могли заранее спланировать преступление, об этом пишет "Интерфакс" на собственные источники в СКР.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 27 июля в межквартирном холле подъезда жилого дома, расположенного по Алтуфьевскому шоссе, было обнаружено тело 57-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Во время допроса дочери пояснили, что у них сложились неприязненные отношения с отцом - он на протяжении длительного времени причинял им "моральные страдания".

Следствие считает, что перед гибелью главы семьи девушки достали нож из машины отца, которым впоследствии он и был убит. Есть версия, что три сестры совершили убийство отца не спонтанно, а заранее спланировали преступление и обсуждали его. Также в правоохранительных органах считают, что девушки ножом порезали себе руки специально, чтобы потом сказать о нападении отца на них.

Подозреваемых девушек в СИЗО разделили по разным камерам, их заключили под стражу 2 августа. Девушки находятся в СИЗО №6. Младшая и старшая сестры находятся в одиночных камерах, средняя сестра помещена с двумя сокамерницами.