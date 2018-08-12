"Могли спланировать заранее": новые подробности в деле московских сестер-убийц

в этот день
12.08.18
20:07
В Екб.22:07
"Чудовище, ещё на выборы идёт!" - жители Подмосковья вновь набросились на Воробьева
Памятник Сталину, найденный в пруду, установят на центральной улице Кусы
Минпромторг РФ привлекли к "реанимации" БЭМЗа
Главное
Березовский назван заказчиком убийства Влада Листьева

Тема дня
План властей: "Cоберём налог на лапти и побьём крымского хана" Изъять из сверхприбыли крупного бизнеса и направить на выполнение майского указа президента более 500 млрд руб. предложил помощник президента РФ Андрей Белоусов. В списке предложенных компании металлургии и химии. Удастся ли реализовать предложение, будет ли мера правильной и станет ли это первым шагом к тому, чтобы брать с "неприкасаемых"?
10.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Памфилова просто "умыла руки" с референдумом!" Московская избирательная комиссия зарегистрировала подгруппу по организации проведения референдума по так называемой "пенсионной реформе", подгруппа представляет интересы кандидата на пост мэра Москвы Ильи Свиридова ("Справедливая Россия"). Коммунисты из КПРФ, которые первыми заявили идею проведения референдума, считают, что таким образом Центризбирком (ЦИК) и его председатель Элла Памфилова, цитируем, "умыли руки" и продолжают работу на срыв всенародного плебисцита.
10.08.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Доверие внутри страны утрачено - следует ждать удара извне Любому противнику легче бороться со страной, расколотой изнутри, не доверяющей своему правительству и усомнившейся в своем лидере. Если власть страны принимает и проводит решения, раскалывающие страну, имеющую сильного внешнего противника и стоящую перед угрозой обострения его давления, значит, эта власть либо некомпетентна, либо сознательно действует в интересах противника.
10.08.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 5
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Правительство в отставку, президента – к ответу: результаты опроса
"Ему чужды интересы народа": социологи фиксируют снижение поддержки Путина
Украина захватила российское судно "Механик Погодин"
"Ростех" предупредил о риске остановки концерна, в который входит "Курганмашзавод"
"Чудовище, ещё на выборы идёт!" - активисты в Подмосковье вновь набросились на "мусорного" губернатора
Как тебе такое, Илон Маск? Акционеры Tesla судятся с основателем компании из-за его твиттера
На Южном Урале началось давление на активистов, поднявших со дна пруда Сталина
В 63 года скончался депутат Госдумы Александр Коровников
Голосование
Надо ли провести референдум о повышении пенсионного возраста?

Да, власти придется это сделать под давлением общества

Нет, референдум - это просто увод в сторону от уличного протеста

Нет, референдум бесполезен, потому что его сценарий в руках властей

Да, надо. Но власти все равно сумеют использовать его в своих целях


Результаты 367

"Могли спланировать заранее": новые подробности в деле московских сестер-убийц
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Нож, с ножом (2016) | Фото:Накануне.RU

Сестры Хачатурян, которые признались в убийстве собственного отца, могли заранее спланировать преступление, об этом пишет "Интерфакс" на собственные источники в СКР.
Читайте также:

Как ранее сообщало Накануне.RU, 27 июля в межквартирном холле подъезда жилого дома, расположенного по Алтуфьевскому шоссе, было обнаружено тело 57-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Во время допроса дочери пояснили, что у них сложились неприязненные отношения с отцом - он на протяжении длительного времени причинял им "моральные страдания".

Следствие считает, что перед гибелью главы семьи девушки достали нож из машины отца, которым впоследствии он и был убит. Есть версия, что три сестры совершили убийство отца не спонтанно, а заранее спланировали преступление и обсуждали его. Также в правоохранительных органах считают, что девушки ножом порезали себе руки специально, чтобы потом сказать о нападении отца на них.

Подозреваемых девушек в СИЗО разделили по разным камерам, их заключили под стражу 2 августа. Девушки находятся в СИЗО №6. Младшая и старшая сестры находятся в одиночных камерах, средняя сестра помещена с двумя сокамерницами.

Другие новости по темам: сестры, отец, убийство, Хачатурян
12.08.2018 15:55 Мск | Москва | Михаил Белокрылов
17:55 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 06.08.2018 19:32 Мск
Дело об убийстве отца дочерьми передано в центральный аппарат СКР

Ранее 06.08.2018 09:20 Мск
Сестер, убивших отца, разместили в СИЗО в разных камерах

Ранее 02.08.2018 22:09 Мск
Московских сестер, обвиняемых в убийстве отца, заключили под стражу

Ранее 31.07.2018 08:22 Мск
Сестрам, признавшимся в убийстве отца, грозит пожизненный срок

Ранее 31.07.2018 00:17 Мск
Суд продлил срок задержания московским сестрам по обвинению в убийстве отца

Ранее 30.07.2018 10:54 Мск
Суд решит вопрос об аресте московских сестер, убивших отца из-за "моральных страданий"

Ранее 29.07.2018 19:38 Мск
В Москве три сестры 17, 18 и 19 лет зарезали отца из-за "моральных страданий"








Добавить комментарий:

"Могли спланировать заранее": новые подробности в деле московских сестер-убийц
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+