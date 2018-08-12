Украинские пограничники расстреляли автомобиль, прорывавшийся из России

Украинские пограничники путем обстрела остановили автомобиль, который прорывался из России через границу. Инцидент произошел в Краснопольском районе Сумской области, сообщает пресс-служба госпогранслужбы Украины.

В районе поселка Грабовское был замечен автомобиль УАЗ, который уже пересек границу вне пункта пропуска. Пограничным нарядом были сделаны предупредительные выстрелы вверх, а затем по колесам автомобиля. Водитель на большой скорости все же пытался продолжить движение, но в итоге бросил автомобиль и скрылся.

Пограничники обнаружили в машине около полусотни тюков с одеждой, коробки с бижутерией и наручными часами. Идут оперативно-поисковые мероприятия по установлению нарушителей.