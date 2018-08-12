Минобороны РФ рассекретило приказ Сталина о бомбардировке Берлина

Министерство обороны РФ опубликовало на своем сайте в День Военно-воздушных сил рассекреченные архивные материалы, рассказывающие о приказе Сталина о начале бомбардировки Берлина в период Великой Отечественной войны, об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.

Гриф секретности снят с ряда уникальных исторических документов: приказов, поручений, наград, учетных карточек и боевых листков. В архивах содержатся сведения о подвигах пилотов-штурмовиков, имена которых ранее не предавались огласке.

Отмечается, что среди материалов в том числе неизвестные ранее широкой общественности наградные документы, а также характеристики живучести боевых самолётов военных лет.

"Особое место среди опубликованных архивных документов занимает копия рукописного приказа Государственного комитета обороны СССР, составленного под диктовку председателя ГКО И.В. Сталина в два часа ночи с 8 на 9 августа 1941 года", - говорится в пресс-релизе.