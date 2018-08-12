В Луганске ВСУ обстреляли школу из минометов

Жертв и пострадавших нет.

В здании повреждена крыша, стекла и стены.

Обстрел велся с использованием минометов калибром 82 миллиметра и вооружения БМП.

12.08.2018 14:20 Мск | Луганск | Михаил Белокрылов

16:20 Екб