В день строителя челябинские дольщики "Речелстроя" вышли патрулировать свои недостроенные дома

Челябинские дольщики "Речелстроя" вышли патрулировать свои недостроенные дома - ранее люди заявляли, что злоумышленники воруют из квартир окна и трубы.

На мероприятие вышли около 30 человек, сообщили Накануне.RU члены инициативной группы дольщиков.

Люди пришли даже со своими маленькими детьми.

На объекте никто не организовал охрану, именно поэтому из домов постоянно пропадают конструкции.

Напомним, по итогам визита на Южный Урала 9 ноября президент России Владимир Путин позвонил дольщикам "Речелстроя". В результате глава государства поручил губернатору Борису Дубровскомупровести встречу с дольщиками "Речелстроя", отметив при этом необходимость ещё раз дополнительно разъяснить перспективы продолжения и окончания строительства микрорайона.

По итогам встречи стало известно, что достраивать проблемный микрорайон будет компания "Западный луч", принявшая на себя обязательства "Речелстроя".