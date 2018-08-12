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10.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Памфилова просто "умыла руки" с референдумом!" Московская избирательная комиссия зарегистрировала подгруппу по организации проведения референдума по так называемой "пенсионной реформе", подгруппа представляет интересы кандидата на пост мэра Москвы Ильи Свиридова ("Справедливая Россия"). Коммунисты из КПРФ, которые первыми заявили идею проведения референдума, считают, что таким образом Центризбирком (ЦИК) и его председатель Элла Памфилова, цитируем, "умыли руки" и продолжают работу на срыв всенародного плебисцита.
10.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Доверие внутри страны утрачено - следует ждать удара извне Любому противнику легче бороться со страной, расколотой изнутри, не доверяющей своему правительству и усомнившейся в своем лидере. Если власть страны принимает и проводит решения, раскалывающие страну, имеющую сильного внешнего противника и стоящую перед угрозой обострения его давления, значит, эта власть либо некомпетентна, либо сознательно действует в интересах противника.
10.08.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 5
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Новости
12.08.2018 14:00 Мск (16:00 Екб)
общество | Челябинская область
В день строителя челябинские дольщики "Речелстроя" вышли патрулировать свои недостроенные дома
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патруль, Чурилово, Челябинск (2018) | Фото:vk.com

Челябинские дольщики "Речелстроя" вышли патрулировать свои недостроенные дома - ранее люди заявляли, что злоумышленники воруют из квартир окна и трубы.
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На мероприятие вышли около 30 человек, сообщили Накануне.RU члены инициативной группы дольщиков.

Люди пришли даже со своими маленькими детьми.

На объекте никто не организовал охрану, именно поэтому из домов постоянно пропадают конструкции.

Напомним, по итогам визита на Южный Урала 9 ноября президент России Владимир Путин позвонил дольщикам "Речелстроя". В результате глава государства поручил губернатору Борису Дубровскомупровести встречу с дольщиками "Речелстроя", отметив при этом необходимость ещё раз дополнительно разъяснить перспективы продолжения и окончания строительства микрорайона.

По итогам встречи стало известно, что достраивать проблемный микрорайон будет компания "Западный луч", принявшая на себя обязательства "Речелстроя".

патруль, Чурилово, Челябинск(2018)|Фото:vk.com

Другие новости по темам: Речелстрой, строительство, дольщики, Чурилово, Западный луч
12.08.2018 14:00 Мск | Челябинск | Михаил Белокрылов
16:00 Екб

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В день строителя челябинские дольщики "Речелстроя" вышли патрулировать свои недостроенные дома
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