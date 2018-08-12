Главы стран Каспийской пятерки подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря

В Казахстане лидеры стран Каспийской пятерки подписали поистине исторический документ, работа над которым велась 22 года, пишет РИА "Новости".

Как ранее сообщало Накануне.RU, президент России Владимир Путин приехал в Актау на саммит лидеров Туркмении, Азербайджана, Казахстана, России и Ирана.

Главы стран подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Эксперты называют подписанный пятью лидерами документ "конституцией" Каспийского моря.

В соответствии с конвенцией, основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними на основе международного права.