Украина рассматривает силовой сценарий "разблокирования" Азовского моря

Украина допускает силовой сценарий "разблокирования" Азовского моря. Об этом заявил замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" Георгий Тука.

По его словам, ситуация очень сложная, но Азовское море для Украины не потеряно. Изучаются разные сценарии его "разблокирования", в том числе с применением силы, и окончательного решения пока нет.

По мнению Киева, море "заблокировано" Россией, которая будто бы "злоупотребляет своим правом" задерживать суда..

При этом Тука признал, что Украина не сможет своими силами выправить ситуацию, для этого нужно привлечь союзников.

С другой стороны, он заявил, что "чисто военного пути" нет, а согласно договору по Азовскому морю, российские силовые структуры имеют право останавливать и осматривать корабли.

"Ограничений не существует. Речь идет не о нарушении права, а о злоупотреблении правом. Это абсолютно разные вещи. Мгновенного решения не существует, но надо в этом направлении работать. И мы будем работать", - сказал Тука "Апострофу".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Украина намерена усилить свое военное присутствие в Азовском море.