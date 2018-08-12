В Москве по факту посягательства на жизнь сотрудников полиции возбуждено уголовное дело

В Москве возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции.

Ночью 11 августа мужчина, ранее совершивший грабеж в магазине, расположенном по Волгоградскому проспекту, в ходе его задержания оказал сопротивление прибывшим на место двум сотрудникам полиции, которым причинил колото-резаные ранения, сообщили Накануне.RU в ГСУ СК России по столице.

Один из сотрудников в тяжелом состоянии незамедлительно был госпитализирован, где ему оказывается вся необходимая помощь. С целью пресечения противоправной деятельности сотрудники полиции применили в отношении нападавшего табельное оружие.

В настоящее время мужчина, подозреваемый в совершении указанных преступлений, находится в больнице.