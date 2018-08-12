На Среднем Урале возбуждено уголовное дело по факту избиения отцом своего сына

Житель Первоуральска 1985 года рождения избил своего сына во дворе жилого дома.
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Возбуждено уголовное дело по факту причинения физических страданий ребенку 2007 года рождения, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Свердловской области.
Как ранее сообщало Накануне.RU, ранее следователи организовали проведение доследственной проверки по данному факту.
"Планируется провести судебную медицинскую экспертизу пострадавшего подростка в целях установления степени тяжести вреда здоровью", - добавили в СК.