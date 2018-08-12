На Среднем Урале возбуждено уголовное дело по факту избиения отцом своего сына

12.08.2018 11:03 Мск | Первоуральск | Михаил Белокрылов

13:03 Екб





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На Среднем Урале возбуждено уголовное дело по факту избиения отцом своего сына