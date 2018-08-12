Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Казахстан

Президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан по приглашению главы республики Нурсултана Назарбаева, пишет сайт Кремля.

Встреча двух лидеров проходит в городе Актау.

Путин вместе с коллегами из Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана принимает участие в работе V Каспийского саммита.

На повестку дня встречи вынесено три основных вопроса: правовой статус Каспийского моря, вопросы сотрудничества на Каспии, региональная и глобальная международные тематики. По итогам мероприятия планируется подписание основного итогового документа - Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, проект которой был окончательно согласован в рамках совещания министров иностранных дел прикаспийских государств 4-5 декабря 2017 года в Москве.